Пять педагогов получили звания «Заслуженного учителя Свердловской области»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Пять педагогов из Екатеринбурга, Михайловска, Алапаевска, Асбеста и Березовского получили звания «Заслуженный учитель Свердловской области».Как сообщает департамент информационной политики региона, награды учителям вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.Звание, которое получили свердловские педагоги, учредили в 2022 году. С этого момента его получили 30 учителей. Удостоенные званием «Заслуженного учителя» получают ежемесячные выплаты.