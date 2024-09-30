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Пять педагогов получили звания «Заслуженного учителя Свердловской области»
Иллюстрация: Юлия Медведева
Пять педагогов из Екатеринбурга, Михайловска, Алапаевска, Асбеста и Березовского получили звания «Заслуженный учитель Свердловской области».
Как сообщает департамент информационной политики региона, награды учителям вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Звание, которое получили свердловские педагоги, учредили в 2022 году. С этого момента его получили 30 учителей. Удостоенные званием «Заслуженного учителя» получают ежемесячные выплаты.
Как сообщает департамент информационной политики региона, награды учителям вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Звание, которое получили свердловские педагоги, учредили в 2022 году. С этого момента его получили 30 учителей. Удостоенные званием «Заслуженного учителя» получают ежемесячные выплаты.
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