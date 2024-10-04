За лето на Урал привезли более 160 тонн новогодних товаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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К Новому году на Урале начинают готовиться с лета. Так за три месяца уральские таможенники оформили более 160 тонн новогодних товаров, среди которых праздничные игрушки, ёлки, карнавальные костюмы и фейерверки, на 37 миллионов рублей.«Всего с начала года на Урал прибыло более 180 тонн праздничной атрибутики на сумму более 40 миллионов рублей. Бизнес начинает готовиться к сезонным продажам за полгода. До ноября мы ждем сотни импортных партий с "зимними" товарами, а ближе к новому году поступят первые бассейны, сап-борды и садовый инвентарь», – рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.Основным поставщиков новогодних товаров является Китай.