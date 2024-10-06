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Каждый 14-й турист «остров-града» Свияжска приезжает из Свердловской области
Фото предоставлено МТС
«Остров-град» Свияжск республики Татарстан становится популярнее у путешественников. Только за последний год количество туристов, приезжающих в музей-заповедник, увеличилось в 1,5 раза.
Свияжск был построен в 1551 году по казу Ивана Грозного как плацдарм для «взятия» Казани, а в советское время этот город был местом ссылки и заключения, поэтому город интересен прежде всего любителям истории. Однако в музей-заповедник также приезжают туристы, интересующимся древнерусской архитектурой, иконописью и прикладным творчеством. Благодаря состоянию построек, которые бережно сохраняли и реставрировали, в 2017 году ЮНЕСКО присвоило архитектурному комплексу Свияжского Успенского монастыря статус Всемирного наследия.
Чаще всего Свияжском интересуются москвичи – 22%, также его посещают жители граничащего с Татарстаном Башкортостана – 8%. Из Свердловской области приезжало 7%, а на гостей из Санкт-Петербурга, Удмуртии и Чувашии пришлось по 4% от общего числа туристов.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, интерес свердловчан к «остров-граду» обусловлен не только географической близостью, но и развивающейся транспортной системой, а также любовью к путешествиям самих уральцев, нередко возглавляющих туристические рейтинги. «Свердловчане, как утверждают исследования МТС, входят в пятерку самых желанных гостей Владивостока, Красноярска, Самары. А в Казани туристов из Екатеринбурга можно встретить едва ли не чаще, чем жителей соседних Ульяновска, Йошкар-Олы или Чебоксар. Оказалось, что и в Свияжске каждый четырнадцатый турист из Свердловской области», – говорит Андрей Елизаров.
Аналитики ожидают, что интерес к этому месту ещё будет расти, в связи с чем МТС запускает бесплатный аудиогид «От Казани до Свияжска», который готов сопровождать туристов, добирающихся до музея-заповедника на электричке. Путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь по 50-километровому маршруту. Он включает в себя не только историческую справку, но и легенды, которые сложились вокруг этого города.
Сообщается, что аудиоэкскурсию могут прослушать абоненты любых операторов.
Свияжск был построен в 1551 году по казу Ивана Грозного как плацдарм для «взятия» Казани, а в советское время этот город был местом ссылки и заключения, поэтому город интересен прежде всего любителям истории. Однако в музей-заповедник также приезжают туристы, интересующимся древнерусской архитектурой, иконописью и прикладным творчеством. Благодаря состоянию построек, которые бережно сохраняли и реставрировали, в 2017 году ЮНЕСКО присвоило архитектурному комплексу Свияжского Успенского монастыря статус Всемирного наследия.
Чаще всего Свияжском интересуются москвичи – 22%, также его посещают жители граничащего с Татарстаном Башкортостана – 8%. Из Свердловской области приезжало 7%, а на гостей из Санкт-Петербурга, Удмуртии и Чувашии пришлось по 4% от общего числа туристов.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, интерес свердловчан к «остров-граду» обусловлен не только географической близостью, но и развивающейся транспортной системой, а также любовью к путешествиям самих уральцев, нередко возглавляющих туристические рейтинги. «Свердловчане, как утверждают исследования МТС, входят в пятерку самых желанных гостей Владивостока, Красноярска, Самары. А в Казани туристов из Екатеринбурга можно встретить едва ли не чаще, чем жителей соседних Ульяновска, Йошкар-Олы или Чебоксар. Оказалось, что и в Свияжске каждый четырнадцатый турист из Свердловской области», – говорит Андрей Елизаров.
Аналитики ожидают, что интерес к этому месту ещё будет расти, в связи с чем МТС запускает бесплатный аудиогид «От Казани до Свияжска», который готов сопровождать туристов, добирающихся до музея-заповедника на электричке. Путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь по 50-километровому маршруту. Он включает в себя не только историческую справку, но и легенды, которые сложились вокруг этого города.
Сообщается, что аудиоэкскурсию могут прослушать абоненты любых операторов.
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