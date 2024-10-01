Берёзовой роще в Краснолесье «срочно требуются переустройство и уход». Об этом заявляют в мэрии Екатеринбурга

— сообщили в администрации Екатеринбурга.

«Основываясь на проведённом обследовании, сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни, проложат тропинки и дорожки так, чтобы уберечь зеленые насаждения от вытаптывания»,