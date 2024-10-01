Возрастное ограничение 18+
Берёзовой роще в Краснолесье «срочно требуются переустройство и уход». Об этом заявляют в мэрии Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как сообщили Вечерним ведомостям в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга со ссылкой на обследование и анализ зелёной зоны экспертами Ботанического сада УрО РАН, учёные оценили видовое разнообразие и состояние флоры и пришли к выводу, что сейчас 11 % деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет, утверждают в мэрии.
Напомним, в мае этого года администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории, по которому порядка 40% рощи отдаётся под застройку. Где находятся 11% сухих деревьев, которые выявили эксперты УрО РАН (на 40%, что перевели под застройку, либо на 60%, что планируют оставить), не уточняется.
Местные жители с 2018 года протестуют против планов по застройке рощи, заявляя о необходимости всей зелёной зоны. Предложенный в этом году компромисс в виде вырубки 40% рощи взамен на благоустройство оставшейся части и присвоения ей статуса ООПТ, судя по настроениям в чате активистов, жителей также не устраивает. Жители близлежащих домов сейчас пытаются найти юридические аргументы для предотвращения стройки — в частности, они выявили места произрастания растений, внесённых в Красную книгу Свердловской области. По утверждению жителей, они рассредоточены по всей роще, что должно стать основанием для запрета её вырубки.
«Основываясь на проведённом обследовании, сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни, проложат тропинки и дорожки так, чтобы уберечь зеленые насаждения от вытаптывания»,
— сообщили в администрации Екатеринбурга.
Напомним, в мае этого года администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории, по которому порядка 40% рощи отдаётся под застройку. Где находятся 11% сухих деревьев, которые выявили эксперты УрО РАН (на 40%, что перевели под застройку, либо на 60%, что планируют оставить), не уточняется.
Местные жители с 2018 года протестуют против планов по застройке рощи, заявляя о необходимости всей зелёной зоны. Предложенный в этом году компромисс в виде вырубки 40% рощи взамен на благоустройство оставшейся части и присвоения ей статуса ООПТ, судя по настроениям в чате активистов, жителей также не устраивает. Жители близлежащих домов сейчас пытаются найти юридические аргументы для предотвращения стройки — в частности, они выявили места произрастания растений, внесённых в Красную книгу Свердловской области. По утверждению жителей, они рассредоточены по всей роще, что должно стать основанием для запрета её вырубки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Власти Екатеринбурга пообещали привести Здохню в порядок
01 октября 2024
01 октября 2024
У нового екатеринбургского микрорайона на Кольцовском тракте хотят построить дорогу-дублёр
04 октября 2024
04 октября 2024
Опрос о сокращении территории парка Энгельса в Екатеринбурге стартовал на Госуслугах
05 октября 2024
05 октября 2024