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Четырёх молодых людей задержали на акции по раздаче бесплатной еды на Каменных палатках

23.39 Воскресенье, 6 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Четверых молодых людей задержали в Екатеринбурге во время раздачи еды на ЖБИ. Об этом сообщили в канале Союза маоистов Урала. По данным источника Вечерних ведомостей, задержаны оказались четыре молодых человека, которые участвовали в анархистской акции по раздаче еды, берущей начало ещё в 1980-х годах в США. Среди задержанных один несовершеннолетний, которому лишь в конце этого года исполнится 18 лет. Полиция посчитала раздачу еды бездомным несанкционированным публичным мероприятием. Молодых людей доставили в отдел полиции №2 на улице 40-летия Комсомола.

После трёх часов удержания в отделе двух задержанных — в возрасте 17 и 22 лет — отпустили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичном мероприятии). С 17-летним молодым человеком во время составления протокола присутствовал его отец.

Ещё двух молодых людей — 21 и 24 лет — оставили в отдел на ночь. Одного, предположительно, увезли в КАЗ, связи с ним нет, рассказал Вечерним ведомостям юрист Артём Шульман, приехавший в отдел оказать юридическую поддержку доставленным. Вероятнее, всего, обоим вменят «арестную» часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия), которая предполагает административный арест на срок до 10 суток, поэтому молодые люди будут задержаны до суда. Самого Шульмана, по его словам, вытолкал сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом в штатском, ударив в область левой почки. Юрист уже сходил после в травмпункт, чтобы зафиксировать это.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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