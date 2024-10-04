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Учителя смогут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях в честь своего праздника бесплатно
Фото: Вечерние ведомости
Учителя могут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях Толк. При этом в честь Дня учителя педагоги могут принять участие в интенсиве бесплатно, но при всех «плюшках» билетов категории Gold.
Сообщается, что педагогам расскажут о том, как научиться копить и грамотно инвестировать.
Теоретическая часть интенсива рассчитана на три дня. По словам организаторов – представителей Т-Банка, педагогам также будут доступны дополнительные учебные материалы и методички.
Помимо обучения трейдингу, учителям обещают доступ и к образовательной платформе. Сообщается, что получить бесплатный доступ к онлайн-интенсиву можно, прислав в чат поддержки Т-Банка фото диплома о высшем педагогическом образовании или другого документа, который подтверждает работу в школе или высшем учебном заведении.
Сообщается, что педагогам расскажут о том, как научиться копить и грамотно инвестировать.
Теоретическая часть интенсива рассчитана на три дня. По словам организаторов – представителей Т-Банка, педагогам также будут доступны дополнительные учебные материалы и методички.
Помимо обучения трейдингу, учителям обещают доступ и к образовательной платформе. Сообщается, что получить бесплатный доступ к онлайн-интенсиву можно, прислав в чат поддержки Т-Банка фото диплома о высшем педагогическом образовании или другого документа, который подтверждает работу в школе или высшем учебном заведении.
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