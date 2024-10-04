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Учителя смогут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях в честь своего праздника бесплатно

18.53 Понедельник, 7 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Учителя могут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях Толк. При этом в честь Дня учителя педагоги могут принять участие в интенсиве бесплатно, но при всех «плюшках» билетов категории Gold.

Сообщается, что педагогам расскажут о том, как научиться копить и грамотно инвестировать.
Теоретическая часть интенсива рассчитана на три дня. По словам организаторов – представителей Т-Банка, педагогам также будут доступны дополнительные учебные материалы и методички.

Помимо обучения трейдингу, учителям обещают доступ и к образовательной платформе. Сообщается, что получить бесплатный доступ к онлайн-интенсиву можно, прислав в чат поддержки Т-Банка фото диплома о высшем педагогическом образовании или другого документа, который подтверждает работу в школе или высшем учебном заведении.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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18:53 Учителя смогут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях в честь своего праздника бесплатно
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13:23 Свердловское Минприроды обязали очистить Северский пруд в Полевском
12:45 Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на пути к Кольцово
12:38 Один пожар потушили за сутки в Свердловской области
11:59 Два человека пострадали в ДТП из-за выезда на встречку в Нижнем Тагиле
11:37 После пожара в Артёмовском возбуждено уголовное дело
11:16 К двум смертям привёл выезд на встречную полосу под Режом
10:40 Прокуратура проконтролирует расследование гибели четырёх человек при пожаре в Артёмовском
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09:46 Коттеджный посёлок «Урман» под Ревдой получил статус «Лучшего проекта-концепции регионального посёлка»
09:12 Четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском
18:14 Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов
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