Авито внедрил искусственный интеллект для работы поисковых алгоритмов





– поясняют разработчики. «Покупатели увидят информацию о тех качествах исполнителей услуг, которые интересуют большинство из них в первую очередь: скорость, аккуратность, отзывчивость качество работы»,





– рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито. «Наши исследования показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете. Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис позволит сэкономить время на изучение профиля за счет использования машинного обучения. Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Разработчики Авито обучили собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах, и составлять на их основе короткую справку для удобства пользователей.Как рассказали Вечерним ведомостям представители платформы, теперь при выборе услуг на площадке будет появляться блок «Нейросеть собрала главное» с преимуществами и недостатками исполнителей, которые искусственный интеллект будет составлять из отзывов других пользователей, собирая совпадающие пункты.У потенциальных заказчиков также всегда будет возможность более подробно изучать отзывы.На данном этапе эта система действует в тестовом режиме, поэтому в период отладки системы пользователи смогут давать оценку тексту, написанному искусственным интеллектом.Кроме языковой модели, которая стала основной для этого алгоритма, на Авито уже давно работают генеративные модели, которые пользователи уже активно используют для создания описаний товаров. Например, в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Для обучения этого алгоритма была задействована команда AI-редакторов, сделавшая разметку на основании более 20 тысяч примеров. Последующее дообучение происходило уже без их участия на собственных вычислительных мощностях площадки.Функция генерации обобщенных отзывов сейчас работает только для раздела «Авито Услуги». В дальнейшем разработчики планируют внедрить и в других разделах.