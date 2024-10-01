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Ещё семь иностранцев уличили в нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге
Фото: УМВД Екатеринбурга
В ходе последнего миграционного рейда, который силовики проводили в Железнодорожном районе Екатеринбурга, было проверено 55 иностранцев, из которых лишь 7 нарушили закон.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, для установления личностей иностранных специалистов в отделение доставили 16 человек.
«В результате за нарушение правил пребывания на территории страны к административной ответственности привлечено 7 иностранных граждан, 3 из них в административном порядке будут выдворены за пределы Российской Федерации», – сказали в пресс-группе полиции.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, для установления личностей иностранных специалистов в отделение доставили 16 человек.
«В результате за нарушение правил пребывания на территории страны к административной ответственности привлечено 7 иностранных граждан, 3 из них в административном порядке будут выдворены за пределы Российской Федерации», – сказали в пресс-группе полиции.
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