Ещё семь иностранцев уличили в нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ходе последнего миграционного рейда, который силовики проводили в Железнодорожном районе Екатеринбурга, было проверено 55 иностранцев, из которых лишь 7 нарушили закон.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, для установления личностей иностранных специалистов в отделение доставили 16 человек.«В результате за нарушение правил пребывания на территории страны к административной ответственности привлечено 7 иностранных граждан, 3 из них в административном порядке будут выдворены за пределы Российской Федерации», – сказали в пресс-группе полиции.