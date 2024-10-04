Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Коттеджный посёлок «Урман» под Ревдой получил статус «Лучшего проекта-концепции регионального посёлка» в федеральной премии «Посёлок года» для загородной недвижимости.Всего на участие в премии было заявлено 70 компаний, претендующих на статус лучшего в 22 номинациях. «Урман» вышел в финал сразу в трёх номинациях, получив признание лучшего проекта в части «концепции посёлка бизнес-класса», «архитектуры», а также «благоустройства и инфраструктуры».Со слов самих представителей проекта, «Урман» первый в регионе коттеджный посёлок получивший такой статус за 21 один год существования этой национальной премии.