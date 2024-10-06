Возрастное ограничение 18+

Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов

18.14 Воскресенье, 6 октября 2024
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов. За это время в сети должно восстановиться рабочее давление, сообщают на официальной странице предприятия. Работы на канализационном коллекторе, из-за прорыва которого пришлось отключать воду, завершены, заявляют представители первоуральского «Водоканала».

К слову, читатель Вечерних ведомостей, проходивший рядом с местом прорыва по улице Ленина около часа назад, заметил там лишь 5 рабочих. При этом «Водоканал» заявлял о большем числе работников. «В настоящий момент задействовано 5 единиц техники и 23 человека личного состава, ситуацию держим под контролем», — сообщало предприятие после прорыва.

По неподтверждённым данным от собеседника Вечерних ведомостей, знакомым со сферой ЖКХ Первоуральска, канализационный коллектор прорвало на слишком большой глубине, до которой не так просто было добраться.

Однако, несмотря на завершение ремонтных работ, в первоуральском «Водоканале» решили не прекращать подвоз питьевой воды в цистернах. Вероятно, это сделано из-за рисков новых прорывов и отключений (на официальной странице «Водоканала», начиная с 20 сентября, корреспондент Вечерних ведомостей насчитал 17 сообщений, связанных с плановыми и аварийными работами, из-за которых происходили отключения воды или снижение давления в сети).

Подвоз воды будет осуществляться в соответствии с опубликованными графиками

заявили на ППМУП «Водоканал»


К слову, питьевую воду в Первоуральск привозят в цистернах из Екатеринбурга, на автомобилях можно увидеть логотип екатеринбургского муниципального «Водоканала», об этом же (что воду привозит «Водоканал» Екатеринбурга) сообщается и на официальной странице первоуральского предприятия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе
06 октября 2024
Очереди за водой начали скапливаться у колонок в Первоуральске
06 октября 2024
В столице Урала загорелся Театр музкомедии
02 октября 2024
В Артёмовском собирают средства для помощи покусанной клещами собаке
03 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сотрудник свердловского ГУФСИН застрелил свою коллегу по СИЗО. Спустя 8 лет ему вынесли приговор за разглашение гостайны

Также его признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и убийстве. Тело убитой при этом так и не нашли
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:14 Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов
18:02 Статистика поисков за сентябрь от ЛизаАлерт Свердловской области
17:26 Очереди за водой начали скапливаться у колонок в Первоуральске
16:39 В Екатеринбурге страх перед коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
16:10 В Екатеринбурге из-за упавшего самоката временно остановили движение поездов метро
15:57 Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе
15:22 Эксперт из Санкт-Петербурга оспаривает отрицательную экспертизу по Дому Топоркова в Екатеринбурге
14:51 Задержаны подозреваемые в покушении на убийство пенсионерки в Нижнем Тагиле
14:25 Директор екатеринбургской школы №1 получил звание «Директор года России»
11:20 В Ельцин Центре пройдет группа поддержки для родителей детей с инвалидностью
10:59 В Свердловской области действовали четыре природных пожара на площади восьми гектаров
22:09 Опрос о сокращении территории парка Энгельса в Екатеринбурге стартовал на Госуслугах
17:35 Новому полпреду в УрФО Артёму Жоге показали Шарташские каменные палатки. Фоторепортаж
16:20 Не возвращать памятник Ленину на центральную площадь Ревды решили жители города на общегородском опросе
15:37 В Екатеринбурге задержаны рейсы авиакомпании «Red Wings»
15:24 В Екатеринбурге «Индустриальный младенец» получил новый «апгрейд»
14:53 Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге
14:35 ДТП со смертельным исходом произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за опасного обгона
13:44 В Екатеринбурге появился ботанический барельеф: более 70 растений в одной композиции
13:20 Авито продлевает программу льготной доставки в Курскую и Белгородскую области
13:10 В Екатеринбурге пройдёт лекция о том, как медиа формируют наши мечты
12:59 В Свердловской области за ночь ликвидированы три крупных пожара
10:50 В Свердловской области остались два природных пожара на площади четырех гектар
20:58 Узбекистан закормит свердловчан хурмой
20:17 Военные следователи встретили недавних мигрантов в екатеринбургском аэропорту Кольцово и вручили им повестки
20:17 Екатеринбургское отделение Союза писателей России раздало Бажовскую премию
Все новости Свердловской области
18:23 Автоэксперты: доля китайских брендов в сегменте новых авто составляет более 70%
14:02 Молодым соискателям рассказали, чем полезны игровые навыки при поиске работы
14:13 В Госдуме предложили лишать родителей квадроберов родительских прав
19:47 Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов
10:30 В ХМАО бывший студент напал на преподавательницу Лангепасского политехнического колледжа
17:24 Росприроднадзор предлагает создавать из ненужных вещей ёлочные игрушки
19:15 Эксперты выяснили, какие отечественные машины пользуются наибольшим спросом
16:22 Россиянам хотят разрешить дарить свои пенсионные баллы родителям
14:33 Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября
19:21 Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг
16:37 Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября
15:46 «Первый год мы боролись с депрессией рынка»
20:49 Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
17:29 Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
16:20 Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
15:43 Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
Все новости России и мира
18:14 Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов
18:02 Статистика поисков за сентябрь от ЛизаАлерт Свердловской области
17:26 Очереди за водой начали скапливаться у колонок в Первоуральске
16:39 В Екатеринбурге страх перед коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
16:10 В Екатеринбурге из-за упавшего самоката временно остановили движение поездов метро
15:57 Жители Первоуральска с 4 октября остаются без воды из-за аварии на коллекторе
15:22 Эксперт из Санкт-Петербурга оспаривает отрицательную экспертизу по Дому Топоркова в Екатеринбурге
14:51 Задержаны подозреваемые в покушении на убийство пенсионерки в Нижнем Тагиле
14:25 Директор екатеринбургской школы №1 получил звание «Директор года России»
11:20 В Ельцин Центре пройдет группа поддержки для родителей детей с инвалидностью
10:59 В Свердловской области действовали четыре природных пожара на площади восьми гектаров
22:09 Опрос о сокращении территории парка Энгельса в Екатеринбурге стартовал на Госуслугах
17:35 Новому полпреду в УрФО Артёму Жоге показали Шарташские каменные палатки. Фоторепортаж
16:20 Не возвращать памятник Ленину на центральную площадь Ревды решили жители города на общегородском опросе
15:37 В Екатеринбурге задержаны рейсы авиакомпании «Red Wings»
15:24 В Екатеринбурге «Индустриальный младенец» получил новый «апгрейд»
14:53 Первый снег ожидается на следующей неделе в Екатеринбурге
14:35 ДТП со смертельным исходом произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за опасного обгона
13:44 В Екатеринбурге появился ботанический барельеф: более 70 растений в одной композиции
13:20 Авито продлевает программу льготной доставки в Курскую и Белгородскую области
13:10 В Екатеринбурге пройдёт лекция о том, как медиа формируют наши мечты
12:59 В Свердловской области за ночь ликвидированы три крупных пожара
10:50 В Свердловской области остались два природных пожара на площади четырех гектар
20:58 Узбекистан закормит свердловчан хурмой
20:17 Военные следователи встретили недавних мигрантов в екатеринбургском аэропорту Кольцово и вручили им повестки
20:17 Екатеринбургское отделение Союза писателей России раздало Бажовскую премию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK