Возрастное ограничение 18+
Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
Первоуральский «Водоканал» пообещал вернуть воду в течение 3-4 часов. За это время в сети должно восстановиться рабочее давление, сообщают на официальной странице предприятия. Работы на канализационном коллекторе, из-за прорыва которого пришлось отключать воду, завершены, заявляют представители первоуральского «Водоканала».
К слову, читатель Вечерних ведомостей, проходивший рядом с местом прорыва по улице Ленина около часа назад, заметил там лишь 5 рабочих. При этом «Водоканал» заявлял о большем числе работников. «В настоящий момент задействовано 5 единиц техники и 23 человека личного состава, ситуацию держим под контролем», — сообщало предприятие после прорыва.
По неподтверждённым данным от собеседника Вечерних ведомостей, знакомым со сферой ЖКХ Первоуральска, канализационный коллектор прорвало на слишком большой глубине, до которой не так просто было добраться.
Однако, несмотря на завершение ремонтных работ, в первоуральском «Водоканале» решили не прекращать подвоз питьевой воды в цистернах. Вероятно, это сделано из-за рисков новых прорывов и отключений (на официальной странице «Водоканала», начиная с 20 сентября, корреспондент Вечерних ведомостей насчитал 17 сообщений, связанных с плановыми и аварийными работами, из-за которых происходили отключения воды или снижение давления в сети).
К слову, питьевую воду в Первоуральск привозят в цистернах из Екатеринбурга, на автомобилях можно увидеть логотип екатеринбургского муниципального «Водоканала», об этом же (что воду привозит «Водоканал» Екатеринбурга) сообщается и на официальной странице первоуральского предприятия.
К слову, читатель Вечерних ведомостей, проходивший рядом с местом прорыва по улице Ленина около часа назад, заметил там лишь 5 рабочих. При этом «Водоканал» заявлял о большем числе работников. «В настоящий момент задействовано 5 единиц техники и 23 человека личного состава, ситуацию держим под контролем», — сообщало предприятие после прорыва.
По неподтверждённым данным от собеседника Вечерних ведомостей, знакомым со сферой ЖКХ Первоуральска, канализационный коллектор прорвало на слишком большой глубине, до которой не так просто было добраться.
Однако, несмотря на завершение ремонтных работ, в первоуральском «Водоканале» решили не прекращать подвоз питьевой воды в цистернах. Вероятно, это сделано из-за рисков новых прорывов и отключений (на официальной странице «Водоканала», начиная с 20 сентября, корреспондент Вечерних ведомостей насчитал 17 сообщений, связанных с плановыми и аварийными работами, из-за которых происходили отключения воды или снижение давления в сети).
Подвоз воды будет осуществляться в соответствии с опубликованными графиками
— заявили на ППМУП «Водоканал»
К слову, питьевую воду в Первоуральск привозят в цистернах из Екатеринбурга, на автомобилях можно увидеть логотип екатеринбургского муниципального «Водоканала», об этом же (что воду привозит «Водоканал» Екатеринбурга) сообщается и на официальной странице первоуральского предприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Очереди за водой начали скапливаться у колонок в Первоуральске
06 октября 2024
06 октября 2024
В столице Урала загорелся Театр музкомедии
02 октября 2024
02 октября 2024