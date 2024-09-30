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В торговых центра уральской столицы вновь заработают пункты вакцинации
Иллюстрация: Юлия Медведева
С наступлением холодом возвращаются и сезонные болезни, а вместе с тем в торговых центрах уральской столицы возобновляют работу мобильные пункты вакцинации, где готовы поставить прививку против гриппа.
Как сообщают в областном ДИПе, выездные пункты вакцинации будут открыты по пятницам и субботам до 16 ноября.
Пункты вакцинации работают в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Поставить прививку могут жители города и области старше 18 лет. С собой нежны медицинский полис и сертификат о прививках.
Как сообщают в областном ДИПе, выездные пункты вакцинации будут открыты по пятницам и субботам до 16 ноября.
Так, 4 и 5 октября сделать прививку можно будет в:
– ТРЦ «Гринвич» (3 этаж, по стороне фитнес-центра);
– ТЦ «Мега» (рядом с офисом «Мои документы»);
– ТЦ «Дирижабль» (2 этаж);
– ТЦ «Апельсин» (1 этаж, напротив аптеки);
– Торговом центре на Сыромолотова, 22 (1 этаж);
– ТРЦ «Гринвич» (3 этаж, по стороне фитнес-центра);
– ТЦ «Мега» (рядом с офисом «Мои документы»);
– ТЦ «Дирижабль» (2 этаж);
– ТЦ «Апельсин» (1 этаж, напротив аптеки);
– Торговом центре на Сыромолотова, 22 (1 этаж);
Пункты вакцинации работают в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Поставить прививку могут жители города и области старше 18 лет. С собой нежны медицинский полис и сертификат о прививках.
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