В торговых центра уральской столицы вновь заработают пункты вакцинации

Так, 4 и 5 октября сделать прививку можно будет в:

– ТРЦ «Гринвич» (3 этаж, по стороне фитнес-центра);

– ТЦ «Мега» (рядом с офисом «Мои документы»);

– ТЦ «Дирижабль» (2 этаж);

– ТЦ «Апельсин» (1 этаж, напротив аптеки);

– Торговом центре на Сыромолотова, 22 (1 этаж);

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С наступлением холодом возвращаются и сезонные болезни, а вместе с тем в торговых центрах уральской столицы возобновляют работу мобильные пункты вакцинации, где готовы поставить прививку против гриппа.Как сообщают в областном ДИПе, выездные пункты вакцинации будут открыты по пятницам и субботам до 16 ноября.Пункты вакцинации работают в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Поставить прививку могут жители города и области старше 18 лет. С собой нежны медицинский полис и сертификат о прививках.