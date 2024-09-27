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По заявлению городских чиновников, екатеринбуржцы обогреты почти полностью
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
О почти стопроцентном подключении отопления в жилом фонде Екатеринбурга заявил сегодня, 2 октября, мэрский заместитель Владимир Гейко. Он сказал это во время выступления на радиостанции «Город FM».
Неподключенными остаются на сегодняшний день чуть более сотни жилых домов уральской столицы. В некоторых из них были обнаружены повреждения в системах теплопередачи, и там производится ремонт. В иных случаях тепло в дома по тем или иным причинам не стали пускать по решению ТСЖ или управляющих компаний.
Портал напомнил о номере телефона, по которому можно узнать, когда будет подключено к отоплению жилище: 005. Такую же информацию должны предоставлять и в районных администрациях города.
«Как мы и анонсировали, с 16 сентября началось подключение объектов социальной сферы – стационаров, детских садов и школ. Вслед за ними началось подключение учреждений культуры и спорта. Оно завершилось 1 октября. На утро 2 октября жилой фонд подключен к теплу на 98,5%», — приводит цитату из радиовыступления Владимира Гейко официальный портал Екатеринбург.РФ.
Неподключенными остаются на сегодняшний день чуть более сотни жилых домов уральской столицы. В некоторых из них были обнаружены повреждения в системах теплопередачи, и там производится ремонт. В иных случаях тепло в дома по тем или иным причинам не стали пускать по решению ТСЖ или управляющих компаний.
Портал напомнил о номере телефона, по которому можно узнать, когда будет подключено к отоплению жилище: 005. Такую же информацию должны предоставлять и в районных администрациях города.
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