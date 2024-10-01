Более сотни нарушений ПДД пресекли автоинспекторы Екатеринбурга за выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные госавтоинспекция Екатеринбурга провела профилактический рейд с целью выявить злостных нарушителей правил дорожного движения. Массовые проверки водителей на улицах уральской столицы дали свои плоды — за два дня было пресечено более ста серьёзных нарушений.Профилактический рейд, проходивший в последний уикенд сентября, позволил пресечь 108 нарушений правил дорожного движения на улицах Екатеринбурга. Среди них — игнорирование водителем ремней безопасности и незаконная тонировка стёкол у машин. Но были и куда более серьёзные и опасные нарушения. Так, на дорогах Екатеринбурга за два дня было выявлено семеро человек, которые управляли автотранспортом, не имея на это прав. Ещё семеро водителей оказались пьяны, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Ещё восемь человек от медосвидетельствования отказались, что чаще оказывается косвенным подтверждением употребления алкоголя перед поездкой.Отказ от медосвидетельствования объясним — если человека ловят за рулём в состоянии алкогольного опьянения, его ждёт довольно ощутимый штраф в размере 30 тысяч рублей. Что для многих ещё болезненней 2014 вместе со штрафом нарушителя ожидает лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет. Вот подвыпившие лихачи и отказываются «дуть в трубочку» в надежде избежать наказания (что чаще всего всё равно не удаётся).