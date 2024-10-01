В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Плачевное состояние здания Камышловского училища-интерната для инвалидов привлекло внимание работников местной прокуратуры. Они добились через суд возложения на руководство образовательного учреждения проведения ремонтных работ.Проверку образовательного учреждения Камышловская межрайонная прокуратура проводила совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора. Особо много претензий накопилось у проверяющей комиссии состояние пятого этажа спального корпуса. Из-за многочисленных дефектов сюда даже какое-то время никакого не заселяли — очень уж не соответствовали помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям. Грибок на стенах, подтёки на потолке, отслоившаяся краска, осыпавшаяся штукатурка — протокол осмотра быстро заполнился такими деталями.Список дефектов в помещениях пятого этажа спального корпуса из прокуратуры было передано в Камышловский районный суд вместе с исковым заявление о возложении обязанности на учреждение провести ремонт здания. Судебных работников тоже неприятно удивило состояние спального корпуса, где должны бы проживать воспитанники училища-интерната, и иск был удовлетворён в полном объёме. На проведение ремонтных работ государственному бюджетному образовательному учреждению профобразования предоставили полгода. Чтобы оплатить их, учреждению предоставлена субсидия почти на 8 миллионов рублей.