Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам

Фото: Авито





– заметил Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товары. «Это свидетельствует о том, что осознанное потребление и разумные сценарии покупок становится важной частью нашего поведения. А наш проект – история о взаимной выгоде, возможности разгрузить пространство и дать вещам вторую жизнь. Стоит отметить, что тренд на осознанное потребление формируется с ранних лет и закрепляется в юном возрасте, что особенно заметно среди российских зумеров: опрос Авито показал, что 40% молодежи относятся к этому явлению позитивно, а в городах-миллионниках этот показатель достигает 51%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авито запускает в Екатеринбурге социальный проект, в рамках которого призывает уральцев к осознанному потреблению и предлагают дарить ненужным вещам вторую жизнь, продавая их на площадке сервиса, вместо того, чтобы накапливать эти вещи у себя дома или просто выбрасывать.Как рассказали Вечерним ведомостям представители Авито, в рамках этой акции они обратились к детям с просьбой поразмышлять о том, что стало с вещами их семей, проданными через сервис, и проиллюстрировать это. Затем самые забавные и трогательные истории в ярких постерах разместили в Уфе, Красноярске, Казани, Краснодаре, Кемерово, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.По данным площадки, в 2023 году в категории товаров для детей было проведено 25 миллионов сделок, что, как предполагают аналитики сервиса, позволило в сумме сэкономить российским семьям более 15 миллионов рублей.