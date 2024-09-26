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В Дни Эрмитажа в екатеринбургском Музее ИЗО покажут оружие Ближнего Востока
Фото: ЕМИИ
В Дни Эрмитажа, которые пройдут с 8 по 10 октября в здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, откроется выставка из собрания Государственного Эрмитажа «"Узоры золота на стали..." Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе музея, выставка посвящена оружию, созданному в странах Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа. Зрителям будут представлены более 200 предметов, среди которых холодное и огнестрельное оружие, доспехи, шлемы, щиты, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
«Цель выставки – не только продемонстрировать различные типы вооружения, характерные для указанных регионов, и их эволюцию, но также раскрыть основные принципы оформления оружия и осветить материалы и техники, использовавшиеся при его создании», – рассказали в ЕМИИ.
Сама выставка будет работать до 9 марта 2025 года. С 8 по 10 октября будут идти тематические лекции.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе музея, выставка посвящена оружию, созданному в странах Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа. Зрителям будут представлены более 200 предметов, среди которых холодное и огнестрельное оружие, доспехи, шлемы, щиты, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
«Цель выставки – не только продемонстрировать различные типы вооружения, характерные для указанных регионов, и их эволюцию, но также раскрыть основные принципы оформления оружия и осветить материалы и техники, использовавшиеся при его создании», – рассказали в ЕМИИ.
Сама выставка будет работать до 9 марта 2025 года. С 8 по 10 октября будут идти тематические лекции.
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