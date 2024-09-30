Мотоциклы екатеринбургских пожарных отправлены в «зимнюю спячку»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 1 октября, завершился мотосезон для группы быстрого реагирования МЧС России. Их «железные кони» отправлены на техобслуживание, а потом займут места в своих «стойлах» до следующего года.В связи с закрытием мотосезона, МЧС подвело его итоги. По данным ведомства, в 2024 году группы быстрого реагирования на мотоциклах выезжали на 189 пожаров. При этом, в десяти случаях мотоциклистам МЧС даже не пришлось дожидаться прибытия основной команды огнеборцев — с тушением пожара они справлялись собственными силами. Ещё 103 раза мотогруппы были направлены на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий на улицах города.Как поясняют в МЧС Свердловской области, мотоциклы мобильной группы быстрого реагирования были введены в эксплуатацию, поскольку легко маневрируют в плотном городском трафике и на место происшествия прибывают зачастую гораздо быстрее основных пожарных нарядов. Это позволяет оперативнее оценить обстановку на месте ЧП и приступить к пожаротушению.К сожалению, поездки на мотоциклах становятся затруднены, а то и невозможны с наступлением холодов и снегопадов. Поэтому на зимний период мотоциклы уходят «в спячку», а их «наездники» продолжают нести службу в составе бригад на пожарных машинах.