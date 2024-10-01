Екатеринбург ждёт «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Строй Инвест Проект» занимается разработкой двух документов, которые должны значительно облегчить жизнь екатеринбургским владельцам автотранспорта, а «безлошадных» заманить в общественный транспорт. Это, по сути, было заявлено на открывшемся в Екатеринбурге Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.Упомянутую выше компанию мэрия Екатеринбурга наняла для разработки «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» и «Комплексной схемы организации дорожного движения». Оба документа направлены на модернизацию транспортной системы города и должны разгрузить дороги города, которые пока не слишком хорошо справляются с большим автомобильным потоком. Наработки «Программы» и «Схемы», — по уверению руководителя этих проектов Алены Малининой — будут переданы городским чиновникам уже через две недели, 14 октября.Для автомобилистов в Екатеринбурге бывает не только сложно передвигаться до места назначения из-за возникающих пробок, но и припарковать автомобиль оказывается проблематичным. Чтобы решить эту проблему, планируется значительно увеличить в городе количество платных парковок. Об этом тоже зашла речь на форуме. Официальный портал Екатеринбург.РФ приводит цифры, озвученные начальником Мастерской генерального плана города Павлом Скачковым: на территории уральской столицы планируется организовать 2414 парковочных мест. Вместе с уже действующими, их общее число составит 5 387.