Железнодорожные переезды в Серове и Краснотурьинске оказались дефективными

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ОАО «Российские железные дороги» получило от Уральской транспортной прокуратуры вызов «на ковёр». На компанию могут завести административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов.Ряд дефектов обнаружились на железнодорожных переездах в посёлке Энергетиков Серовского городского округа. Это ямы и выбоины на дорожном полотне и заметное занижение обочины относительно проезжей части. Казалось бы, мелочи, но подобное состояние дороги на железнодорожном переезде способно закончиться катастрофически. А потому транспортные прокуроры вынесли начальнику Серовской дистанции пути представление о необходимости в кратчайшие сроки дефекты устранить.Такие же нарушения — занижение обочины и выбоины на дорожном полотне — найдены и на перегоне между станциями Красный Железняк и Медный Рудник на территории Краснотурьинского городского округа. Там транспортная прокуратура провела проверку после обращения главы ГО, который обратил внимание на неподобающее состояние переезда.