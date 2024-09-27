Последняя неделя сентября на свердловских дорогах дала «летние» показатели нарушений

«Рейтинг» нарушений выглядит следующим образом:

2685 — игнорирование ремней безопасности;

998 — тонировка на стёклах автомобилей;

335 — вождение без водительских прав;

228 — перевозка детей не в специальных креслах;

194 — непредоставление преимущества пешеходам;

178 — вождение с признаками алкогольного опьянения;

123 — выезд на встречную полосу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекции Свердловской области опубликовала очередную сводку нарушений правил дорожного движения, зафиксированных за прошлую неделю. Цифры в ней мало отличаются от тех, что можно было увидеть в сводках за летние месяцы.Хоть на улице стало попрохладней, это не заставило уральцев отказаться от средств индивидуального передвижения. Соответственно, среди 9652 нарушений ПДД, зафиксированных автоинспекторами с 23 по 29 сентября, 79 было совершенно велосипедистами и 42 — байкерами. Ещё 41 нарушение допустили водители автобусов. Ещё 1136 «косяков» были за пешеходами. Все же остальные совершались на легковом и грузовом автотранспорте.Традиционно шокирует количество нарушений, выявленных на дорогах Свердловской области сотрудниками ЦАФАП. Ими за неделю было вынесено 236 812 постановлений о наложении административного наказания.