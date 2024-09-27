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Последняя неделя сентября на свердловских дорогах дала «летние» показатели нарушений

19.06 Вторник, 1 октября 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Госавтоинспекции Свердловской области опубликовала очередную сводку нарушений правил дорожного движения, зафиксированных за прошлую неделю. Цифры в ней мало отличаются от тех, что можно было увидеть в сводках за летние месяцы.

Хоть на улице стало попрохладней, это не заставило уральцев отказаться от средств индивидуального передвижения. Соответственно, среди 9652 нарушений ПДД, зафиксированных автоинспекторами с 23 по 29 сентября, 79 было совершенно велосипедистами и 42 — байкерами. Ещё 41 нарушение допустили водители автобусов. Ещё 1136 «косяков» были за пешеходами. Все же остальные совершались на легковом и грузовом автотранспорте.

«Рейтинг» нарушений выглядит следующим образом:
2685 — игнорирование ремней безопасности;
998 — тонировка на стёклах автомобилей;
335 — вождение без водительских прав;
228 — перевозка детей не в специальных креслах;
194 — непредоставление преимущества пешеходам;
178 — вождение с признаками алкогольного опьянения;
123 — выезд на встречную полосу.


Традиционно шокирует количество нарушений, выявленных на дорогах Свердловской области сотрудниками ЦАФАП. Ими за неделю было вынесено 236 812 постановлений о наложении административного наказания.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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