Власти Екатеринбурга пообещали привести Здохню в порядок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В екатеринбургской мэрии дали обещание очистить озеро Здохня от сапропелей – донных отложений. В пресс-службе городской администрации Вечерним ведомостям сообщили о разработке проекта по восстановлению водоёма.В планах убрать из воды 605 000 кубических метров сапропели. Очищать дно озера планируют с помощью декантерных центрифуг. Другими словами, воду будут пропускать через технику, где под воздействием вращения донные отложения останутся на стенках барабана, а очищенная вода вернётся в озеро. В будущем такие устройства хотят использовать для очистки и других водоёмов.Специалисты уже провели осмотр и анализ озера. По плану, весь процесс очистки Здохни займет три года, говорят в мэрии.