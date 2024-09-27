Депутат североуральской гордумы обвинила врачей в смерти пожилой соседки





написала на своей странице во ВКонтакте Коптяева «Что б****ь у нас происходит с медициной? Бригада ехала два часа. В результате летальный исход до приезда скорой помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Депутат городской думы Североуральска Ольга Коптяева резко высказалась в сторону местных врачей после смерти 77-летней соседки, которая была её хорошей знакомой.Известно, что скорую пожилой соседке вызывал супруг чиновницы, так как он единственный оказался поблизости, когда соседке стало плохо.В областном Минздраве инцидент не комментировали.