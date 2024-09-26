30 тысяч рублей за побои отсудила у бывшего мужа жительница Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области женщина отсудила у бывшего мужа, с которым прожила в браке шесть лет, 30 тысяч рублей моральной компенсации за то, что он в феврале 2023 года ударил её кулаком в голову.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, от удара женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание. В больнице ей диагностировали сотрясение, где она находилась на лечении почти месяц, а после, вернувшись домой, подала на развод. Её бывшего супруга признали виновным в побоях (6.1.1 КоАП РФ), за что он был оштрафован на 5 тысяч рублей.Однако этого экс-жене показалось мало, и она обратилась в Камышловский районный суд с иском на 500 тысяч рублей моральной компенсации за свои страдания. Суд оценил страдания женщины в 30 тысяч рублей, с чем она в итоге согласилась, но не согласился бывший супруг, подавший апелляционную жалобу. Он просил учесть его материальное положение и снизить сумму компенсации до 5 тысяч рублей. Областной суд, посчитав, что суд первой инстанции вынес правильное решение, оставил его без изменений.