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Почти три тысячи иностранцев-нарушителей отправили из Свердловской области домой
Фото: Владислав Постников
С начала года судебные приставы Свердловской области отправили домой 2945 иностранных специалистов, которые находились в России нелегально. Из них более 400 выдворили из страны только в сентябре.
«Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований», – рассказали в областном ГУФССП.
Каждый из отправленных на родину иностранцев был признан виновным по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).
«Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований», – рассказали в областном ГУФССП.
Каждый из отправленных на родину иностранцев был признан виновным по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).
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