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С улиц ночного Екатеринбурга полиция увела более 30 подростков
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Серия полицейских рейдов под общим названием «Улица-подросток» прошла в Екатеринбурге на прошлой неделе. Сегодня стали известны итоги этого профилактического мероприятия.
С 23 по 27 сентября сотрудники всех 15 отделов полиции Екатеринбурга высматривали несовершеннолетних, шатающихся в ночное время по улицам города без сопровождения взрослых. Тридцать три подростка были таким образом обнаружены в «недетское» время и доставлены в отделения полиции, где с ними проводились воспитательные беседы и составлялись протоколы об административных нарушениях.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, девять из «ночных скитальцев» оказались в состоянии алкогольного опьянения, за что дополнительно «прилетит» их родителям или иным законным представителям.
Кроме того, в рамках мероприятия «Улица-подросток», сотрудники полиции посетили 58 образовательных организаций Екатеринбурга. Там они побеседовали с подростками о мерах личной безопасности и о различных преступлениях, куда несмышлёнышей могут втянуть расчётливые представители криминального. В частности, полицейские рассказали подросткам о том, что заработок «курьерами» в мошеннических схемах чаще заканчивается не обогащением, а неприятностями с законом.
С 23 по 27 сентября сотрудники всех 15 отделов полиции Екатеринбурга высматривали несовершеннолетних, шатающихся в ночное время по улицам города без сопровождения взрослых. Тридцать три подростка были таким образом обнаружены в «недетское» время и доставлены в отделения полиции, где с ними проводились воспитательные беседы и составлялись протоколы об административных нарушениях.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, девять из «ночных скитальцев» оказались в состоянии алкогольного опьянения, за что дополнительно «прилетит» их родителям или иным законным представителям.
Кроме того, в рамках мероприятия «Улица-подросток», сотрудники полиции посетили 58 образовательных организаций Екатеринбурга. Там они побеседовали с подростками о мерах личной безопасности и о различных преступлениях, куда несмышлёнышей могут втянуть расчётливые представители криминального. В частности, полицейские рассказали подросткам о том, что заработок «курьерами» в мошеннических схемах чаще заканчивается не обогащением, а неприятностями с законом.
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