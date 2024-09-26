С улиц ночного Екатеринбурга полиция увела более 30 подростков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серия полицейских рейдов под общим названием «Улица-подросток» прошла в Екатеринбурге на прошлой неделе. Сегодня стали известны итоги этого профилактического мероприятия.С 23 по 27 сентября сотрудники всех 15 отделов полиции Екатеринбурга высматривали несовершеннолетних, шатающихся в ночное время по улицам города без сопровождения взрослых. Тридцать три подростка были таким образом обнаружены в «недетское» время и доставлены в отделения полиции, где с ними проводились воспитательные беседы и составлялись протоколы об административных нарушениях.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, девять из «ночных скитальцев» оказались в состоянии алкогольного опьянения, за что дополнительно «прилетит» их родителям или иным законным представителям.Кроме того, в рамках мероприятия «Улица-подросток», сотрудники полиции посетили 58 образовательных организаций Екатеринбурга. Там они побеседовали с подростками о мерах личной безопасности и о различных преступлениях, куда несмышлёнышей могут втянуть расчётливые представители криминального. В частности, полицейские рассказали подросткам о том, что заработок «курьерами» в мошеннических схемах чаще заканчивается не обогащением, а неприятностями с законом.