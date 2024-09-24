Погибшему при спасении кота пожарному открыли мемориальную доску в Североуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На стене здания, в котором расположена 53 пожарно-спасательная часть Североуральска, появилась мемориальная доска. На ней выгравированы портрет и имя Жасура Рахимова, погибшего в прошлом году при исполнении служебных обязанностей.Жасур Рахимов совсем немного не дотянул до профессионального юбилея — десятилетия своей работы в пожарно-спасательной части Североуральска. Старшина внутренней службы, он командовал отделением пожарных, но работу выполнял наравне с подчинёнными. Вот и в тот злополучный день прошлогоднего июля, когда местные жители позвонили в пожарную часть с просьбой спасти кота, Жасур Рахимов отправился на вызов сам, не став перекладывать задачу на чьи-либо плечи.По свидетельству звонивших в пожарную-спасательную часть, несмышлёный кот взобрался на столб линии электропередач и, как это частенько бывает, самостоятельно спуститься не мог. Он просидел на высоте около трёх дней, жалобно мяукая. Прибыв на место, старшина начал взбираться на столб, чтобы снять оттуда ослабевшее и напуганное животное. Увы, удар электрического тока оборвал его жизнь.Во время церемонии открытия мемориальной доски Жасуру Рахимову, сослуживцы почтили память о нём минутой молчания.