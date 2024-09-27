«Уральский пельмень» попросил жителей Свердловской области быть осторожней на дорогах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные под рокот моторов в Свердловской области закрыли мотосезон. Присутствовавший на мероприятии известный уральский комик Сергей Исаев напомнил, что закрытие мотосезона не означает, что на дорогах области станет намного безопасней.Мотосезон 2024 года в ожидании наступления холодов закрывали в уральской столице. На официальное закрытие съехались байкеры не только из областных жилых пунктов, но и из других российских регионов. По примерным подсчётам сотрудников местной Госавтоинспекции, «беспечных ездоков» на «железных конях» было несколько тысяч.Поучаствовал в закрытии мотосезона и актёр сверх-популярного комедийного проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев. В данном случае своей узнаваемостью он воспользовался для того, чтобы попропагандировать безопасность на дорогах. В своём видеообращении с места события он напомнил, в частности, что с улиц с закрытием мотосезона никуда не исчезнут любители быстрой езды — мотоциклисты, автомобилисты и самокатчики. А в связи с этим Исаев попросил сограждан соблюдать правила дорожного движения и вообще поберечь свои жизни и здоровье окружающих.Видеоролик с обращением Сергея Исаева распространили в соцсетях Свердловская областная Госавтоинспекция и Екатеринбургская ГИБДД.