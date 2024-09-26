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Владелец автостоянки в Нижнем Тагиле заплатит за изувеченную машину

18.55 Понедельник, 30 сентября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловском областном суде поставили точку в споре о том, должен ли владелец автостоянки выплачивать деньги хозяину машины, которую разбили на якобы охраняемой территории. «Точка» оказалась довольно предсказуемой — разумеется, должен!

История эта тянется аж с ноября 2022 года. На одной из автостоянок Нижнего Тагила ночью неизвестные сильно подпортили припаркованную там иномарку. У «Митсубиси Аутлендер» прокололи шины, разбили зеркала заднего вида, помяли дверцы. Помимо прочего, хозяину машины пришлось ещё и перекрашивать свой исцарапанный вандалами автомобиль. Разумеется, он не захотел делать это за свой счёт, а выкатил счёт владельцу парковки, который с автолюбителей берёт деньги за право оставлять там машины, но — как показал этот случай —сохранности «тачек» обеспечить не сумел.

Внесудебно договориться о возмещении ущерба не удалось, и автомобилист обратился с иском в суд. Он просил взыскать с ИП Вертунов О.Ю. 220 758 рублей ущерба, 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 9 100 рублей расходов на экспертизу, 30 тысяч рублей на оплату юриста. Общая сумма, куда «влились» ещё и почтовые расходы, госпошлина, штраф и прочие «мелочи», составила почти 400 тысяч рублей.

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил, рассматривавший данный иск, требования удовлетворил почти в полном объёме, вычтя из требуемой суммы только 4 тысячи рублей. А теперь и Свердловский областной суд, куда с апелляцией обратился ответчик, утвердил решение нижнетагильского судебного органа, обязав ИП выплатить хозяину искорёженной иномарки 398 656 рублей.

Интересно, что индивидуальный предприниматель пытался «отмазаться» от выплат уверениями, что он не несёт ответственности за сохранность машины истца: мол, договора хранения между ними не заключалось. Обязанность компенсировать ущерб он рассчитывал возложить на сотрудников ЧОПа, которые должны были приглядывать за автостоянкой. Не получилось — облсуд заключил, что машина была оставлена на сохранение, и услуга эта была оказана некачественно.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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