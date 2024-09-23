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В начале недели в Свердловской области ожидается ветреная погода
Фото: Владислав Постников
Ветреная погода ожидается в начале новой недели в Свердловской области. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Сегодня, 30 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +16…+21 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +18…+20 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 1 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, на крайнем севере до 0 °C. Днём +13…+18 °C, на севере до +9 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +8…+10 °C, днём +15…+17 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В среду, 2 октября, в области переменная облачность, без осадков. Ночью -3…+2 °C, днём +8…+13 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2 °C, днём +10…+12 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 30 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +16…+21 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +18…+20 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 1 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, на крайнем севере до 0 °C. Днём +13…+18 °C, на севере до +9 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +8…+10 °C, днём +15…+17 °C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В среду, 2 октября, в области переменная облачность, без осадков. Ночью -3…+2 °C, днём +8…+13 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2 °C, днём +10…+12 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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