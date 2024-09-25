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В Свердловской области заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области почти две недели будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. До 11 октября специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии будут отвечать на вопросы граждан о сезонных заболеваниях.
Специалисты готовы консультировать о том:
– чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ;
– какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания;
– где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации;
– как соблюдение мер личной гигиены защищает от ОРВИ.
Позвонить на горячую линию можно в будни с 09.00 до 17.00 по номеру +7(343)362-87-15 или телефонам отделов в городах Свердловской области.
Также в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43. Звонки по этому номеру принимаются без выходных дней.
Специалисты готовы консультировать о том:
– чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ;
– какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания;
– где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации;
– как соблюдение мер личной гигиены защищает от ОРВИ.
Позвонить на горячую линию можно в будни с 09.00 до 17.00 по номеру +7(343)362-87-15 или телефонам отделов в городах Свердловской области.
Также в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43. Звонки по этому номеру принимаются без выходных дней.
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