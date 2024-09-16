Запоздавшая «Ласточка» привлекла внимание транспортной прокуратуры

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. По итогам которых будет дана оценка соблюдению АО «Свердловская пригородная компания» законодательства о защите прав потребителей».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой в отправлении электропоезда «Ласточка». Информация об опоздании поезда была опубликована в ряде СМИ.Скоростной электропоезд «Ласточка» под номером 7086 «забыл» про свою скороходность вчера вечером. Из Екатеринбурга до Каменска-Уральского он должен был выйти в 18.48. А отправился в путь почти на час позже. Прождавшие его пассажиры не преминули оставить «добрые» комментарии в соцсетях, а кто-то и в популярные местные издания сообщил.Не прошло и суток, как стало известно, что Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась ощутимой задержкой скоростного поезда:Напомним, что электропоезда марки «Ласточка» изначально производились германским заводом «Сименс». ОАО «Российские железные дороги» заказывало такие поезда с 2009 года. Немцы спроектировали «Ласточку» специально для использования в РФ, с учётом особенностей климата и самих железных дорог.