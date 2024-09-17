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В Нижнем Тагиле прокуратура обязала городскую больницу обеспечить необходимым собственные отделения
Фото: Владислав Постников
В Нижем Тагиле прокуратура Дзержинского района обязала Городскую больницу №1 обеспечить собственные отделения необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, такая проблема есть у отделения офтальмологии, где не хватает автоматического проектора знаков, щелевой лампы стационарной и офтальмологического фонарика. Кроме этого, в гинекологическом отделении отсутствуют специализированные койки для инвалидов, а в санитарных узлах гинекологического, травматологического, офтальмологического отделений отсутствуют настенные поручни. Ещё одна претензия коснулась табличек со шрифтом Брайля, которые имеются далеко не везде.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, такая проблема есть у отделения офтальмологии, где не хватает автоматического проектора знаков, щелевой лампы стационарной и офтальмологического фонарика. Кроме этого, в гинекологическом отделении отсутствуют специализированные койки для инвалидов, а в санитарных узлах гинекологического, травматологического, офтальмологического отделений отсутствуют настенные поручни. Ещё одна претензия коснулась табличек со шрифтом Брайля, которые имеются далеко не везде.
«По результатам проверки прокурор в Дзержинский районный суд направил исковое заявление о возложении обязанности на ГАУЗ "Городская больница № 1" оснастить отделения учреждения здравоохранения необходимыми медицинскими оборудованием и изделиями. Суд удовлетворил исковые требования прокурора»,
– сказали в прокуратуре.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
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