В Нижнем Тагиле прокуратура обязала городскую больницу обеспечить необходимым собственные отделения





– сказали в прокуратуре. «По результатам проверки прокурор в Дзержинский районный суд направил исковое заявление о возложении обязанности на ГАУЗ "Городская больница № 1" оснастить отделения учреждения здравоохранения необходимыми медицинскими оборудованием и изделиями. Суд удовлетворил исковые требования прокурора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижем Тагиле прокуратура Дзержинского района обязала Городскую больницу №1 обеспечить собственные отделения необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, такая проблема есть у отделения офтальмологии, где не хватает автоматического проектора знаков, щелевой лампы стационарной и офтальмологического фонарика. Кроме этого, в гинекологическом отделении отсутствуют специализированные койки для инвалидов, а в санитарных узлах гинекологического, травматологического, офтальмологического отделений отсутствуют настенные поручни. Ещё одна претензия коснулась табличек со шрифтом Брайля, которые имеются далеко не везде.Судебный акт ещё не вступил в законную силу.