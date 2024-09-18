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После обращения среднеуральского депутата прокуратура внесла представления двум местным УК
Фото: Владислав Постников
После обращения депутата среднеуральской городской думы Владимира Черноусова прокуратура внесла представление двум местным управляющим компанию из-за ненадлежащего содержания жилых домов.
Как рассказал сам депутат на своей странице, у него возникли вопросы к управляющим компаниям «РЭМП-Среднеуральск» и «Ареал» касательно содержания общедомовой территории, и к первой ещё по поводу обслуживания лифтового оборудования. Обоим компаниям надзорным ведомствам были вынесены представления об устранении нарушений. После этого, как говорится в ответе прокуратуры, в части содержания общедомового имущества управляющие компании зашевелились и начали «ремонтно-восстановительные работы».
Кроме этого, на «РЭМП-Среднеуральск» было возбуждено два административных дела по части 1 статьи 9.1.1. КоАП РФ (Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов) и по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление)
О том, в чём именно заключаются нарушения, в ответе прокуратуры не говорится. Однако сам народный избранник упоминает ещё одну ситуацию, которая его смутила, и приводит в пример дворы у домов №10 и №12 по улице Бехтеева, где у одного дома есть площадка, которая огорожена заборчиком, с парковочной зоной, а у второго дома такого нет.
По словам думы Владимира Черноусова, ситуации, по которым ведомство внесло представления, это единичные факты, и на самом деле жалоб от жителей домов гораздо больше.
Как рассказал сам депутат на своей странице, у него возникли вопросы к управляющим компаниям «РЭМП-Среднеуральск» и «Ареал» касательно содержания общедомовой территории, и к первой ещё по поводу обслуживания лифтового оборудования. Обоим компаниям надзорным ведомствам были вынесены представления об устранении нарушений. После этого, как говорится в ответе прокуратуры, в части содержания общедомового имущества управляющие компании зашевелились и начали «ремонтно-восстановительные работы».
Кроме этого, на «РЭМП-Среднеуральск» было возбуждено два административных дела по части 1 статьи 9.1.1. КоАП РФ (Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов) и по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление)
О том, в чём именно заключаются нарушения, в ответе прокуратуры не говорится. Однако сам народный избранник упоминает ещё одну ситуацию, которая его смутила, и приводит в пример дворы у домов №10 и №12 по улице Бехтеева, где у одного дома есть площадка, которая огорожена заборчиком, с парковочной зоной, а у второго дома такого нет.
По словам думы Владимира Черноусова, ситуации, по которым ведомство внесло представления, это единичные факты, и на самом деле жалоб от жителей домов гораздо больше.
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