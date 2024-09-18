В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия перекрёстка улицы Любви и Золотистого бульвара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге практически до конца следующего месяца продлили сроки перекрытия перекрёстка улицы Любви и Золотистого бульвара. В мэрии предупреждают, что работы продлятся до 26 октября.Напомним, перекрытие связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара.В связи с этим автобусы маршрутов № 53, 045, 58, 63, 77 продолжат ездить в объезд через улицы Нескучная – Лучистая – Чемпионов.