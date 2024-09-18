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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия перекрёстка улицы Любви и Золотистого бульвара
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге практически до конца следующего месяца продлили сроки перекрытия перекрёстка улицы Любви и Золотистого бульвара. В мэрии предупреждают, что работы продлятся до 26 октября.
Напомним, перекрытие связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара.
В связи с этим автобусы маршрутов № 53, 045, 58, 63, 77 продолжат ездить в объезд через улицы Нескучная – Лучистая – Чемпионов.
Напомним, перекрытие связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара.
В связи с этим автобусы маршрутов № 53, 045, 58, 63, 77 продолжат ездить в объезд через улицы Нескучная – Лучистая – Чемпионов.
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