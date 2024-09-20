Театрально откушать в дореволюционном стиле приглашает Музей истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Что ели и пили в дореволюционном Екатеринбурге» — так называется необычное мероприятие, которое готовят в Музее истории Екатеринбурга. Жанр его организаторы определяют как «гастрономический театр».Через три дня, вечером пятницы, историк-антрополог Вячеслав Печняк будет потчевать посетителей Музея забытыми вкусностями. Среди прочего, счастливчикам выпадет шанс отведать «мокрых» пирожков и запить их медовухой. Предложено будет вкусить и других яств, которыми питались уральцы двести лет назад. Рецептами Вячеслав Печняк охотно поделится, и некоторые из старинных блюд кто-то наверняка захочет приготовить впоследствии дома.В качестве пищи для ума Музей сопроводит «гастрономический театр» лекцией из истории уральской кухни. Поедание старинных блюд будет проходить под рассказ о «фастфуде» царского периода. Мероприятие в «Доме Качки» (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 26) планируют повторить в первой половине октября.