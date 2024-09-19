Свердловский облсуд увеличил сумму выплаты екатеринбурженке за подпорченный отпуск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу об испорченном отдыхе. В результате компания-туроператор, не сумевшая отправить женщину в установленный срок в Анталью, заплатит ощутимо больше, чем назначал суд первой инстанции.В прошлом году екатеринбурженка захотела провести летний отпуск в Анталье. Для этого она обратилась в компанию «Атлантис туризм», у которой приобрела тур на трёх человек на одиннадцать дней. Улетать в назначенный срок к заветному «брегу турецкому», однако, не удалось из-за задержки рейса. Таким образом одиннадцать дней отдыха сократились до девяти.Туроператор «отхваченные» два дня отдыха компенсировал суммой в 18 с половиной тысяч, при том, что за тур женщина заплатила 333 800 рублей. Недовольная такой компенсацией, уралочка решила судиться. Интересы её в Кировском районном суде Екатеринбурга представляла Межрегиональная общественная организация содействия защите прав потребителей в области туризма «Турист прав». Она требовала взыскать уменьшение стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Итоговая сумма должна была с лихвой окупить покупку тура. Однако, вместо свыше 357 тысяч рублей суд обязал туроператора выплатить только 25 тысяч. В эту сумму вошли неустойка, компенсация морального вреда и штраф.Эта, чуть увеличенная компенсация недоотдохнувшую женщину тоже не устроила. Она обратилась с апелляционной жалобой в суд высшей инстанции. И в итоге добилась более 100 тысяч рублей. Туроператора обязали выплатить ей 42 116 рублей в счёт соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, 50 тысяч рублей неустойки с продолжением её начисления до фактического исполнения обязательства, а также штраф по 10 тысяч рублей истице и организации «Турист прав».