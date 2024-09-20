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Самые счастливые работники живут в Екатеринбурге и в Омске
Фото: Владислав Постников
Аналитики Авито Работа опросили более 10 тысяч работающих россиян, чтобы выяснить, где живут самые счастливые работники. Первое место поделили Омск и Екатеринбург – в этих городах доля довольных своей работой составляет 57%.
На втором месте оказался Волгоград с долей счастливых работников в 54%, на третьем Санкт-Петербург – 53%. Четвёртое место поделили сразу четыре города – Самара, Пермь, Нижний Новгород и Москва – у них по 52%. За ними идёт Челябинск и Уфа – 51%. В среднем по России только 47% довольны своей работой.
Отвечая на вопрос о том, что делает их счастливым на рабочем месте, респонденты отметили стабильность и надежность организации (38%), приятный коллектив (36%), а также в равной степени гибкий график и хорошие условия (31%).
Кроме этого, почти половина (41%) заявили, что испытывают «синдром воскресенья» – тревогу перед грядущей рабочей неделей. При этом 21% рассказали, что почти не испытывают волнения перед понедельником, а 38% никогда не сталкивались с этим ощущением.
На втором месте оказался Волгоград с долей счастливых работников в 54%, на третьем Санкт-Петербург – 53%. Четвёртое место поделили сразу четыре города – Самара, Пермь, Нижний Новгород и Москва – у них по 52%. За ними идёт Челябинск и Уфа – 51%. В среднем по России только 47% довольны своей работой.
Отвечая на вопрос о том, что делает их счастливым на рабочем месте, респонденты отметили стабильность и надежность организации (38%), приятный коллектив (36%), а также в равной степени гибкий график и хорошие условия (31%).
Кроме этого, почти половина (41%) заявили, что испытывают «синдром воскресенья» – тревогу перед грядущей рабочей неделей. При этом 21% рассказали, что почти не испытывают волнения перед понедельником, а 38% никогда не сталкивались с этим ощущением.
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