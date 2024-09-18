До середины октября в Екатеринбурге закроют улицу Лукиных

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до середины октября закроют движение по улице Лукиных в районе 24-го дома. Там пройдут работы по устройству сетей теплоснабжения.Ограничения начнут действовать с 30 сентября и продлятся до 15 сентября, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской.