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Почётным гражданам Екатеринбурга будут выплачивать три прожиточных минимума в месяц
Фото: Владислав Постников
Екатеринбургская городская думала решила выплачивать почётным гражданам уральской столицы прожиточный минимум в трёхкратном размере. Раньше сумма ежемесячных выплат составляла два прожиточных минимум.
Таким образом, выплаты почётным екатеринбуржцев выросли с 30,6 до 45,9 тысяч рублей в месяц, а после увеличения прожиточного минимума с начала 2025 года эта сумма вырастет ещё и превысит 53 тысячи рублей. Помимо выплат звание даёт ряд льгот, среди которых бесплатный проезд в общественном транспорте и погребение за счёт городского бюджета.
Звание почётного гражданина гордума присваивает одному человеку в год, но в юбилейные года делается исключение. В 2023 году, когда отмечалось 300-летие города, почётными стали 8 человек. В их числе топ-менеджеры крупных компаний.
Таким образом, выплаты почётным екатеринбуржцев выросли с 30,6 до 45,9 тысяч рублей в месяц, а после увеличения прожиточного минимума с начала 2025 года эта сумма вырастет ещё и превысит 53 тысячи рублей. Помимо выплат звание даёт ряд льгот, среди которых бесплатный проезд в общественном транспорте и погребение за счёт городского бюджета.
Звание почётного гражданина гордума присваивает одному человеку в год, но в юбилейные года делается исключение. В 2023 году, когда отмечалось 300-летие города, почётными стали 8 человек. В их числе топ-менеджеры крупных компаний.
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