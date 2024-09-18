Возрастное ограничение 18+
На четыре часа задержали самолёт из Екатеринбурга в Уфу
Фото: Владислав Постников
Самолёт авиакомпании «Red wings», который сегодня в 09.05 должен был вылететь из Екатеринбурга в Уфу, задержали на четыре часа.
Как рассказали в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки вылета стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Кольцово. В связи с этим вылет перенесли на 13.00.
В прокуратуре добавили, что проконтролируют соблюдение прав пассажиров.
Как рассказали в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки вылета стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Кольцово. В связи с этим вылет перенесли на 13.00.
В прокуратуре добавили, что проконтролируют соблюдение прав пассажиров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа
18 сентября 2024
18 сентября 2024
В уральской столице задержали подозреваемого в убийстве по пьяни в Парковом переулке
20 сентября 2024
20 сентября 2024
Мэрия Екатеринбурга и Кольцово смогли договориться о передаче ДК авиаработников в собственность города
19 сентября 2024
19 сентября 2024