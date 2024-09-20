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Екатеринбурженка вывела свою дочку на холод в лёгоньком платьице
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге женщина вывела на улицу свою дочку в лёгоньком платьице, когда на улице было всего шесть градусов. Это увидела другая местная жительница.
Это произошло накануне утром.Как рассказала горожанка порталу Е1, она видит эту мать не в первый раз с детьми, одетыми не по погоде.
Это произошло накануне утром.Как рассказала горожанка порталу Е1, она видит эту мать не в первый раз с детьми, одетыми не по погоде.
«Сегодня решила ее догнать. Оказывается это воспитательный момент! Ребенок в холод идет в платьице летнем, потому что "одеваться не хочет"»,
– негодует девушка.
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