В Заречном и на Белоярской АЭС проверят сирены

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Два дня на территории Белоярской АЭС и Заречного будут звучать сирены. Их включат для проверки системы оповещения.Местных жителей просят не переживать.«24 и 25 сентября на территории Белоярской АЭС и города Заречного пройдет проверка сирен системы оповещения. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий», – предупреждают на станции.