Возрастное ограничение 18+
В Заречном и на Белоярской АЭС проверят сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева
Два дня на территории Белоярской АЭС и Заречного будут звучать сирены. Их включат для проверки системы оповещения.
Местных жителей просят не переживать.
«24 и 25 сентября на территории Белоярской АЭС и города Заречного пройдет проверка сирен системы оповещения. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий», – предупреждают на станции.
Местных жителей просят не переживать.
«24 и 25 сентября на территории Белоярской АЭС и города Заречного пройдет проверка сирен системы оповещения. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий», – предупреждают на станции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За 60 лет Белоярская АЭС выработала более 250 млрд кВтч
24 сентября 2024
24 сентября 2024