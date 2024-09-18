В Екатеринбурге поздравили со столетием ветерана Великой Отечественной войны

«Я очень благодарен жизни за то, что она сложилась именно так, а не иначе. На пути встречались благожелательные люди, которые мне помогали. Спасибо всем за поздравления. Сегодня здесь удалось собрать людей, общение с которыми для меня как глоток свежего воздуха», – приводит слова юбиляра официальный портал Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Городском совете ветеранов Екатеринбурга сегодня, 23 сентября, с солидным юбилеем поздравляли Михаила Числова. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось сто лет.Несмотря на возраст, Михаил Васильевич сам посетил здание, где располагается Совет ветеранов. Он выслушал слова поздравлений от чиновников разных рангов и получил памятный подарок из рук директора Департамента общественных связей Екатерины Форукшиной. Лично поздравил ровесника и другой ветеран ВОВ, Николай Власов. Теперь оба столетних старца являются обладателями почётного диплома «Ровесник века», который вручается екатеринбуржцам, достигшим столетия.По информации издания, Михаил Числов родился 23 сентября 1924 года в селе Воздвиженка Каслинского района Челябинской области. С 1940 года проживал в Свердловске и работал на «Уралмашзаводе». На фронт ушёл в 1943 году и участвовал в битве на Курской дуге. В составе советских войск он прошёл Киев, Минск, Варшаву, где шли бои с отступающей гитлеровской армией. А по окончанию войны снова вернулся на завод.