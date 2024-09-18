После жалобы жительницы в прокуратуру в Туринске отремонтировали дорогу

«По результатам проверки прокурор района направил в Туринский районный суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа в срок не позднее 1 года с момента вступления решения суда в законную силу привести в соответствие с требованиями законодательства участок автомобильной дороги по ул. 8-е Марта от перекрестка ул. Ивашева до перекрестка ул. П. Морозова. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — пишет облпрокуратура.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Туринска получили отремонтированную улицу — хорошо освещённую и снабжённую тротуаром для пешеходов. Правда, для этого пришлось пожаловаться на состояние дороги облпрокурору.Встреча жительницы Туринска с прокурором Свердловской области Борисом Крыловым состоялась в ходе личного приёма. Узнав о плохом состоянии почти полукилометрового участка улицы 8-е Марта, «начальник свердловских прокуроров» дал распоряжение проверить данную информацию. Проверка проходила совместно с ОГИБДД ОМВД России «Туринский» и дала печальные результаты — на указанном отрезке не оказалось ни тротуара, ни освещения, вопреки требованиям федерального законодательства о безопасности дорожного движения.Городские власти и дорожные рабочие судебный наказ выполнили и сдали отремонтированный участок в срок. С тротуаром и стационарным освещением.