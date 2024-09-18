В Екатеринбурге пожилые люди смогут неделю посещать зоопарк бесплатно

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургский зоопарк запустил акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, в период которой бабушки и дедушки смогут бесплатно посетить зоопарк.Акция распространяется на женщин от 55 лет и на мужчин от 60 лет. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.Также пожилым людям обещают экскурсию. В течение недели, с 23 по 27 сентября, два раза в день – в 11.00 и в 16.00 – работки зоопарка будут начинать бесплатную экскурсию по зоопарку. Предварительная запись не требуется – горожанам достаточно подойти к вольеру белого медведя.В администрации города бабушкам и дедушкам предлагают брать с собою внуков, напоминая, что вход в зоопарк бесплатен для детей младше 5 лет.Чтобы работники зоопарка могли убедиться в почтенности возраста посетителей, с собой просят брать паспорт.