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В Екатеринбурге пожилые люди смогут неделю посещать зоопарк бесплатно
Фото: Владислав Постников
Екатеринбургский зоопарк запустил акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, в период которой бабушки и дедушки смогут бесплатно посетить зоопарк.
Акция распространяется на женщин от 55 лет и на мужчин от 60 лет. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Также пожилым людям обещают экскурсию. В течение недели, с 23 по 27 сентября, два раза в день – в 11.00 и в 16.00 – работки зоопарка будут начинать бесплатную экскурсию по зоопарку. Предварительная запись не требуется – горожанам достаточно подойти к вольеру белого медведя.
В администрации города бабушкам и дедушкам предлагают брать с собою внуков, напоминая, что вход в зоопарк бесплатен для детей младше 5 лет.
Чтобы работники зоопарка могли убедиться в почтенности возраста посетителей, с собой просят брать паспорт.
Акция распространяется на женщин от 55 лет и на мужчин от 60 лет. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Также пожилым людям обещают экскурсию. В течение недели, с 23 по 27 сентября, два раза в день – в 11.00 и в 16.00 – работки зоопарка будут начинать бесплатную экскурсию по зоопарку. Предварительная запись не требуется – горожанам достаточно подойти к вольеру белого медведя.
В администрации города бабушкам и дедушкам предлагают брать с собою внуков, напоминая, что вход в зоопарк бесплатен для детей младше 5 лет.
Чтобы работники зоопарка могли убедиться в почтенности возраста посетителей, с собой просят брать паспорт.
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