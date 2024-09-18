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За неделю в Свердловской области зарегистрировали 38 тысяч случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области подъём ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировали 38 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Это больше, чем неделей ранее, на 16,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 4,4%.
Известно, что 62,1% заболевших – дети.
Там также сообщили, что заболеваемость выше среднеобластного уровня – в посёлке Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном, Верхней Туре. В Екатеринбурге 17,7 тысячи заболевших, что выше уровня прошлой недели на 14,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,8%.
Известно, что 62,1% заболевших – дети.
«По-прежнему доминирует риновирус. Также выявлены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие»,
– говорят в областном Роспотребнадзоре.
Там также сообщили, что заболеваемость выше среднеобластного уровня – в посёлке Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном, Верхней Туре. В Екатеринбурге 17,7 тысячи заболевших, что выше уровня прошлой недели на 14,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,8%.
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