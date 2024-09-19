За фиктивную регистрацию иностранцев отправится в колонию жительница Белоярского района





рассказали в прокуратуре. «При этом, осуждённая изначально осознавала, что кто-либо из иностранных граждан проживать по данному адресу не будет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Белоярском районе вынесли приговору жительнице села Камышево, которая фиктивно поставила на учёт 46 иностранцев с сентября 2023 года по май 2024 года.Свою вину она признала в полном объёме.Женщину признали виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации) и назначили ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 10 тысяч рублей.Осуждённую взяли под стражу в зале суда.