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За фиктивную регистрацию иностранцев отправится в колонию жительница Белоярского района
Кадр из видео: Прокуратура Свердловской области
В Белоярском районе вынесли приговору жительнице села Камышево, которая фиктивно поставила на учёт 46 иностранцев с сентября 2023 года по май 2024 года.
Свою вину она признала в полном объёме.
Женщину признали виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации) и назначили ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 10 тысяч рублей.
Осуждённую взяли под стражу в зале суда.
«При этом, осуждённая изначально осознавала, что кто-либо из иностранных граждан проживать по данному адресу не будет»,
– рассказали в прокуратуре.
Свою вину она признала в полном объёме.
Женщину признали виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации) и назначили ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 10 тысяч рублей.
Осуждённую взяли под стражу в зале суда.
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