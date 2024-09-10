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Ученики екатеринбургской школы сходили в лес потанцевать и мусор убрать
Фото: совет старшеклассников 48-й школы Екатеринбурга
Весёлый, познавательный и общественно полезный поход в лес получился на прошлой неделе у учеников и педагогов 48-й школы Екатеринбурга. Они и мусор убрали, и про Московский лесопарк много нового узнали, и потанцевать на свежем воздухе успели.
Здание средней общеобразовательной школы №48 расположено на улице Крауля в Екатеринбурге сравнительно недалеко от Московского лесопарка. Многие дети с родителями частенько посещают его просторы, чтобы погулять по тропинкам, подышать чистым воздухом, послушать пение птиц. На прошлой неделе им посчастливилось попасть в лес вместе со своими однокашниками из разных классов. Главной целью массового школьного похода наметили уборку берегов, а где-то и дна местного ручья. Но день получился гораздо насыщенней.
«Делегацию» школьников встретила хранительница парка, известный в городе экозащитник Елена Кольцова. Она устроила детям и их преподавателям познавательную экскурсию, показала живописные уголки Московского лесопарка, рассказала о редких его обитателях. Воодушевлённые увиденным и услышанным, ребята с ещё большим воодушевлением прибрались не только на берегах ручья, но и на других участках природной территории.
У девчонок и мальчишек в день проведения этого субботника хватило сил и пикник с поеданием вкусностей устроить, и в мяч поиграть, и потанцевать на лужайке. Одному из классов так понравилось, что, когда пришла пора возвращаться в шум города, ребята вместе с классной руководительницей попросили директора школы Ларису Пичугину дать им возможность погулять по лесу подольше.
Здание средней общеобразовательной школы №48 расположено на улице Крауля в Екатеринбурге сравнительно недалеко от Московского лесопарка. Многие дети с родителями частенько посещают его просторы, чтобы погулять по тропинкам, подышать чистым воздухом, послушать пение птиц. На прошлой неделе им посчастливилось попасть в лес вместе со своими однокашниками из разных классов. Главной целью массового школьного похода наметили уборку берегов, а где-то и дна местного ручья. Но день получился гораздо насыщенней.
«Делегацию» школьников встретила хранительница парка, известный в городе экозащитник Елена Кольцова. Она устроила детям и их преподавателям познавательную экскурсию, показала живописные уголки Московского лесопарка, рассказала о редких его обитателях. Воодушевлённые увиденным и услышанным, ребята с ещё большим воодушевлением прибрались не только на берегах ручья, но и на других участках природной территории.
У девчонок и мальчишек в день проведения этого субботника хватило сил и пикник с поеданием вкусностей устроить, и в мяч поиграть, и потанцевать на лужайке. Одному из классов так понравилось, что, когда пришла пора возвращаться в шум города, ребята вместе с классной руководительницей попросили директора школы Ларису Пичугину дать им возможность погулять по лесу подольше.
«Для школы уже традиция прививать детям любовь и бережное отношение к природе. На этой неделе с учениками и их родителями мы высадили «Аллею семейного благополучия». А в ближайшую субботу волонтёры из восьмых классов пойдут чистить от мусора берега озера в Московском лесопарке», — говорит школьный директор.
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