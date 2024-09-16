Четыре водителя «скорой» из Полевского через суд взыскали с больницы свою годовую премию





– рассказали в ведомстве. «В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура в Полевской городской суд направила исковые заявления к ГАУЗ Свердловской области "Полевская центральная городская больница" в интересах обратившихся работников о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации морального вреда в порядке статье 236 ТК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Полевском четыре водителя «скорой помощи» смогли получить свою годовую премию, которую работодатель несправедливо не выплатил им, через суд.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в трудовых договорах обратившихся в прокуратуру Полевского водителей отсутствовали положения об установлении фиксированных персональных повышающих коэффициентов, в то время как у других водителей они были. Это выяснилось в декабре 2023 года, когда одни получили годовую премию, а другие нет.В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу водителей в общей сложности 470 тысяч рублей.