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Прославившийся видео с сумкой с деньгами военком с Урала заявил, что снимал ролик на эмоциях
Кадр из видео: ИА «Время пресс»
Врио... Военный комиссар Каменска-Уральского Олег Цибух, который снял на видео, как он хвастается крупной суммой и демонстрирует пистолет, сидя в машине, прокомментировал запись, разлетевшуюся по социальным сетям и мессенджерам.
Изданию 66.ru он заявил, что снимал это видео, когда был гражданским, а деньги, которые видно в кадре, с его слов, это субсидия от Минобороны.
По данным ИА «Время пресс», надзорные и силовые структуры уже заинтересовались военкомом и начали проверку.
Известно, что в апреле 2024 года Олег Цибух был назначен временно исполняющем обязательства комиссара города Каменск-Уральский и Каменского района Свердловской области.
Изданию 66.ru он заявил, что снимал это видео, когда был гражданским, а деньги, которые видно в кадре, с его слов, это субсидия от Минобороны.
«Я уволился из армии в октябре 2022 года. С октября 2022 года до конца марта 2024 года работал в образовательном центре "Аксиома" учителем ОБЖ. Примерно в это время я получил военную субсидию от Минобороны, которой дожидался семь лет. В декабре я снял в банке значительную сумму и ехал с другом выбирать квартиру. Был на эмоциях, и снял видео для себя»,
– сказал Олег Цибух.
По данным ИА «Время пресс», надзорные и силовые структуры уже заинтересовались военкомом и начали проверку.
Известно, что в апреле 2024 года Олег Цибух был назначен временно исполняющем обязательства комиссара города Каменск-Уральский и Каменского района Свердловской области.
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