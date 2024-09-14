Прославившийся видео с сумкой с деньгами военком с Урала заявил, что снимал ролик на эмоциях

– сказал Олег Цибух.

«Я уволился из армии в октябре 2022 года. С октября 2022 года до конца марта 2024 года работал в образовательном центре "Аксиома" учителем ОБЖ. Примерно в это время я получил военную субсидию от Минобороны, которой дожидался семь лет. В декабре я снял в банке значительную сумму и ехал с другом выбирать квартиру. Был на эмоциях, и снял видео для себя»,